Давос, Швейцария, , 23:56 — REGNUM Добрососедские отношения нужны Ирану и Ираку, заявил 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе иракский президент Бархам Салех.

По словам иракского лидера, никто из его соотечественников не хочет войны с иранцами. Войны между странами итак уже было слишком много.

Салех «Ирак и Иран должны сохранять хорошие отношения, которые одинаково устраивают обе страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирак выступает в роли союзника США на Ближнем Востоке. Штаты в их нынешнем состоянии называют Иран своим врагом.

Однако ситуация начала несколько меняться после военного обострения между США и Ираном, в которое неизбежно оказался втянут Ирак. Власти Ирака сделали шаг в направлении освобождения от военного присутствия США, но ни Штаты, ни НАТО особо с этим не считаются.

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