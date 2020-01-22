Великий Новгород, , 23:43 — REGNUM Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева посоветовала членам регионального правительства активнее работать с населением на местах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы, об этом Писарева сказала на правительственном часе в региональном парламенте сегодня, 22 января.

Речь шла о министерстве инвестиционной политики Новгородской области, глава которого Денис Носачёв встречался с депутатами.

«Хочется, чтобы работа министерства велась не только из кабинетов, не только по бумагам и красивым картинкам, а шла непосредственно в наших районах. Чтобы вы чаще выезжали, посещали предприятия, разговаривали с людьми», — обратилась к представителям правительства области Елена Писарева.

Отметим, что это был первый правительственный час в региональном парламенте. Решение проводить такие встречи с депутатами было принято на втором региональном парламентском форуме в декабре 2019 года.