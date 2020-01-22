Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.

Он заявил, что Украина «находится на границе между демократией и тиранией» — и это в самом центре Европы. Поскольку Вашингтон опекает демократию, то и на Украину распространяется его забота.

К тому же, отметил глава Госдепа, Киев — крупный торговый партнёр Вашингтона. Насколько США заинтересованы в Украине, видно из американских вложений разного рода, отметил Помпео.

Относительно визита на Украину глава Госдепа отметил:

«Да, собираюсь поехать туда и намерен сделать это в недалёком будущем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявил, что вложения в украинскую экономику могли бы быть и побольше.

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