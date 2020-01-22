Триполи, , 22:55 — REGNUM Запрет на использование аэропорта Триполи для любых самолётов введён командованием Ливийской национальной армии, заявил 22 января в обращении к гражданам представитель ЛНА.

Он отметил, что командующий ЛНА Халифа Хафтар распространил бесполётную зону на территорию, в которую входит аэропорт «Митига». Им нельзя пользоваться ни военной, ни гражданской авиации: в противном случае самолёты — нарушители будут просто сбивать.

Представитель Хафтара пояснил, что полёты в бесполётной зоне будут рассматриваться как нарушение перемирия. Такое решение Бенгази приняло из-за того, что считает «Митингу» пунктом доставки в Ливию войск из Турции и террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противоборствующие стороны в Ливии на словах и через посредников договорились соблюдать перемирие. Договор о перемирии не подписывает Хафтар.

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