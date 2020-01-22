Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Если закон потребует, американский госсекретарь Майк Помпео даст показания в Сенате в рамках процедуры импичмента главе США Дональду Трампу, сообщил 22 января журналистам глава Госдепа.

Он отметил, что уже выражал свою готовность дать показания в Сенате, если от него потребуется это по закону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура импичмента Трампу в Сенате будет проведена в ускоренном режиме.

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