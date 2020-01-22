Красноярск, , 22:26 — REGNUM Мэром Красноярска Сергеем Ерёминым подписаны распоряжения об увольнении «по собственному желанию» руководителей двух городских департаментов — по социальной и экономической политике. Соответствующий документ 22 января опубликован на официальном сайте главы города.

Руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации Красноярска Вячеслав Полищук, занимавший эту должность с декабря 2017 года, лишился своего поста накануне, 21 января.

Распоряжение об увольнении Натальи Бобровой, проработавшей на должности руководителя департамента социальной политики администрации города около двух лет, подписано сегодня.

На места уволенных чиновников назначены временно исполняющие обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставки глав четырех районов Красноярского края.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае уволены главы сразу четырёх районов