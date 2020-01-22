Лондон, , 22:02 — REGNUM Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза одобрен палатой лордов 22 января, передаёт Sky News.

Таким образом документ поддержали обе палаты британского парламента. Следующей стадией Brexit станет подпись под законом королевы Великобритании Елизаветы II.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit должен состояться 31 января 2020 г. В документе, принятом британскими парламентариями, прописаны условия, на которых страна покидает ЕС.

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