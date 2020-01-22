Москва, , 21:56 — REGNUM Государственный совет Удмуртской Республики внес в Государственную думу законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно. Такие данные следуют из информационной базы Государственной думы.

Напомним, что в России был повышен пенсионный возраст. Повышение проходит поэтапно — ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательного значения 65 и 60 лет соответственно для мужчин и женщин.

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главной целью предложенного законопроекта является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин.

Также отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России на реализацию данного законопроекта может понадобиться более 5,21 млрд рублей.