Архангельск, , 21:52 — REGNUM Игорь Краснов, возглавивший генеральную прокуратуру России, был образцовым студентом. Об этом рассказала его преподаватель, проректор административной и правовой работе Северного Арктического федерального университета Надежда Чертова.

«Игорь Краснов в 1998 году закончил юридический факультет Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это был первый выпуск студентов юридического факультета ПГУ. С 1997 года Игорь работал в органах прокуратуры, потом в Следственном комитете. Мы знали о его профессиональных успехах и гордились. То, что он был рекомендован на должность генерального прокурора Российской Федерации — приятная новость! Нам поступает много звонков от выпускников, которые рады, горды за него. Игорь Краснов успешно обучался, имел преимущественно отличные оценки. Он был трудолюбивым, ответственным студентом, защитил дипломную работу и все государственные экзамены сдал на «отлично». Активно участвовал в спортивной жизни университета. Вообще, весь курс был целеустремленным, любознательным, талантливым, ответственным, каждый из выпускников состоялся в профессии. Мы все очень ими гордимся!», — рассказала Надежда Чертова.

Напомним, история Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова как отдельного учебного заведения закончилась в 2011 году, когда в Архангельске на базе двух ведущих вузов — ПГУ и АГТУ был создан Северный Арктический федеральный университет.