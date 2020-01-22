Москва, , 21:46 — REGNUM Рапорт об отставке подал 22 января первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, сообщают в надзорном ведомстве.

По данным РБК, в отставку также подали Анатолий Паламарчук (начальник ГУ по надзору за исполнением федерального законодательства), Сергей Замуруев, возглавляющий кадровое управление надзорного ведомства, и глава управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.

Все заявления написаны после смены главного прокурора России, которым 21 января назначен Игорь Краснов. Юрий Чайка отправлен в отставку с поста главы Генпрокуратуры РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора