22 января 2020 | Время чтения 4 мин

Иванишвили оказался в положении, близком к отметке безысходности: народный гнев против власти достигает критической точки кипения, Европа и США отворачиваются от него, а мостов с Россией построено не было. И что теперь будет?

Авигдор Эскин, , 21:28 — REGNUM Четверо ведущих конгрессменов США направили вчера послание премьер-министру Георгию Гахарии с озабоченностью по растущим политическим преследованиям и провалом электоральной реформы. Это третье обращение американских политиков к грузинским властям за последнее время, в котором содержится тревога в связи с внутренними раздорами в Сакартвело.

Грузия

Некоторые проправительственные грузинские издания поспешили охарактеризовать озабоченных членов Палаты представителей США как ограниченный круг политиков от республиканского меньшинства. Однако при внимательном рассмотрении мы обнаружим там подпись председателя Комитета по международным делам Элиота Энгеля от Демократической партии и высокопоставленного члена комитета от Республиканской партии Адама Кинзигера. Последний является также главной фигурой в подкомитете по Евразийским делам и играет ведущую роль в формировании политики Конгресса по отношению к Грузии. Таким образом, речь идет не о кучке республиканцев, а об уполномоченных представителях Палаты представителей, ведущих деятелей Комитета по международным делам.

Вчера же состоялось заседание Комитета по международным делам Европарламента. Правительство Иванишвили подверглось там жесточайшей критике. Министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и заместитель председателя парламента Грузии Каха Кучава подверглись беспрецедентному словесному обстрелу. Нескрываемое раздражение парламентариев и их жгучее разочарование выплеснулись беспрецедентно красочно и жестко.

Гости из Грузии говорили о стремлении своей страны в Европу и присягали на верность «евроинтеграции». Их выступление вызвало сарказм у членов Комитета по международным делам. Чешская представительница, Маркита Григорова съязвила: «Хочу спросить… Когда вы говорите о том, что ныне Грузия близка Европе и ЕС, как никогда, полагаете ли вы, что ваши политзаключенные согласятся с этим?» Отвечая на выдвинутые представителями Иванишвили обвинения в адрес собственной оппозиции, Григорова заявила о том, что никаких попыток блокирования парламента со стороны оппозиции не было, а это «сама власть окружила себя Этбилисской стеной».

Менее темпераментная, но не менее въедливая латышка Сандра Калниете заявила декларативно: «То, что вы не смогли исполнить обещания по введению пропорциональной системы выборов, не говорит в пользу демократии Грузии». Она также привела данные последнего опроса там, указывающего на крепнущее чувство ослабления демократии в Грузии. Резко высказались также представители Германии и Франции, а участвовавший в попытках выработки в Грузии компромиссного решения Андрюс Кубилюс обратился к гостям и вовсе недипломатично: «Ваши лидеры обещали мне, что перейдут на пропорциональную систему — я жду… Без этого международное доверие к вашим выборам будет очень относительным».

Интересно, что в ходе обсуждения внутреннего кризиса в Грузии мы не обнаруживаем никаких нападок на Россию. Забыли ругать Россию и обвинять Москву как грузинские, так и европейские парламентарии. Беседа велась предметно, без попытки мистификации реальности в сторону русофобского уклона. Это новая тенденция, разительно отличающаяся от июньского чада, требует осмысления. Мы отмечали уже исчезновение антироссийских лозунгов в ходе последней волны протестов в Грузии. Но сейчас мы видим это уже и на международной арене, в Европарламенте.

Принимающая участие в акциях протеста партия Нино Бурджанадзе «Демократическое движение — Единая Грузия» обусловила свою поддержку отказом от антироссийских провокаций. Ее партнеры по коалиции за электоральную реформу оказались верными договоренностям. И мы видим прямое следствие — обсуждение положения дел в Европарламенте по существу, без искусственных попыток найти «козла отпущения».

При взгляде из Москвы на последние события мы отметим эти, несомненно, существенные перемены в Грузии, которых удалось добиться Бурджанадзе. Наряду с этим — тревожный набат всем, кто питает иллюзии по поводу власти Иванишвили.

Сама Грузия была и остается любимым для россиян местом для туризма и душевного вдохновения. Взаимная тяга между двумя православными народами дает о себе знать во многих проявлениях. И можно только приветствовать намерение возобновить в ближайшее время прямые рейсы.

Однако зыбкость нынешней власти требует срочной переоценки политики, чтобы не повторить ошибок, допущенных в ходе последних месяцев правления Януковича. Нас не ожидает аналог украинского «майдана», но шансы Иванишвили удержаться у власти до выборов 2020 года без проведения реформы и уцелеть — туманны.

Грузинский олигарх оказался в патовой ситуации. Американские и западные партнеры открыто негодуют. А политических шагов для нормализации отношений с Россией предпринято не было. Некоторый прогресс в экономическом и туристическом направлении не мог заменить реальных шагов по урегулированию конфликта. Важно подчеркнуть, что в пору Иванишвили грузинские представители во всех международных организациях продолжали прибегать точь в точь к той же антироссийской риторике, которая была внедрена во дни Саакашвили.

Так, Иванишвили оказался в положении, близком к отметке безысходности: народный гнев против власти достигает критической точки кипения, Европа и США отворачиваются от него, а мостов с Россией построено не было. И что теперь будет?