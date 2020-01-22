Киев, , 20:49 — REGNUM Украине мало «всемирной обеспокоенности» по поводу того, что в стране «шестой год идет война», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе своего выступления на форуме в Давосе сегодня, 22 января.

Президент Украины отметил, что катаклизмы стали для планеты обыденными, а потрясения — «привычкой для человечества».»Как никто другой я знаю, о чем сейчас говорю. Потому что шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality…» — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины признал, что «мир сплотился» вокруг решения этих вопросов.

«Но достаточно ли украинцам — погибшим и тем, кто потерял родной дом, — достаточно ли им всемирной «обеспокоенности»? Этого мало», — резюмировал глава страны.

Он отметил, что ситуация на Украине является одним из ярких примеров, которые свидетельствуют — «современная архитектура мира уязвима и имеющиеся институты не всегда работают так эффективно, как того требует настоящее время».