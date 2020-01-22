Болонья, Италия, , 20:41 — REGNUM Предвыборный ход лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини может привести к осложнениям в отношениях страны с Тунисом, передают итальянские СМИ в среду, 22 января.

Инцидент произошел днем ранее в Болонье, где в ближайшее воскресенье пройдут местные выборы. Сальвини, находящийся в городе для поддержки кандидата от своей партии, в ходе общения с местными жителями на улице услышал от них жалобы на одного из соседей, приехавшего из Туниса. Соседи подозревают его в торговле наркотиками.

Лидер «Лиги» (и бывший глава МВД) связался с предполагаемым наркоторговцем через домофон и задал ему прямой вопрос, спросив, торгует ли он запрещенными препаратами.

Этот эпизод вызвал резкое недовольство у некоторых депутатов парламента Туниса, которые назвали поведение Сальвини «позорным». Тот в ответ заявил, что национальность предполагаемого преступника не играет никакой роли.