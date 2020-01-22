Киев, , 20:41 — REGNUM Президент Владимир Зеленский считает, что уже пора думать о том, какой статус будет у Украины в ЕС после вступления в это объединение.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме в Давосе сегодня, 22 января.

«Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос — какое будет отношение к нашей стране», — отметил глава украинского государства.

Зеленский задается вопросом — будет ли отношение у ЕС к Украине «как к мощному игроку», как к стране, которую уважают, или же как к стране, на которую «смотрят сверху вниз».

ИА REGNUM напоминает, что в Давосе Зеленский также заявил, что ЕС может принять Украину прямо сейчас, в качестве своеобразной компенсации после выхода Великобритании.