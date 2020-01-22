Нижний Новгород, , 20:37 — REGNUM Советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах станет учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Никитин напомнил, что неоднократно встречался с Федермессер, она приезжала в Нижегородскую область и даже проживала в одном из психоневрологических интернатов (ПНИ).

«Были сделаны определённые выводы, которые мы учли при подготовке планов развития. Сейчас мы работаем над проектом строительства нового крупного психоневрологического интерната, а также над различными формами поддержки людей с ментальными нарушениями, в их числе и сопровождаемое проживание», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область входит в число пилотных регионов по развитию паллиативной помощи. Актуальные вопросы в рамках организации работы системы обсуждались с Нютой Федермессер. Она заявила о необходимости оценить потенциал области с точки зрения потребностей в этом виде помощи. После разработки всех этапов развития системы планируется осуществлять привлечение средств.

По словам Федермессер, система ПНИ в России не соответствует современным стандартам помощи. Такие выводы были сделаны в ходе посещения ПНИ по всей стране и общения с пациентами учреждений в рамках проекта ОНФ «Регион заботы». Она предложила отказаться от создания крупного учреждения и разработать несколько проектов, рассчитанных на пребывание меньшего количества пациентов. Это позволило бы создать более комфортные условия для пациентов.

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