Архангельск, , 20:34 — REGNUM Проектировщики генплана Архангельска столкнулись с проблемой размещения рекреационных зон в центре города — плотная застройка не позволяет разместить большие парковые зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Акцент в новом градостроительном документе сделан на открытие мини-скверов на территориях, которые должны освобождаться после сноса аварийных домов.

«Предусматривается, что в дальнейшем будет расширен парк имени Ломоносова — после сноса ветхих деревянных домов в соседнем квартале. Территория между ул. Гагарина и школой №2 зарезервирована именно под эти цели», — подчеркнул градоначальник.

Отметим, что работа над стратегическим градостроительным документом была начата в августе 2018 года администрацией города, которая заключила контракт с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». С 1 января 2019 полномочия по подготовке, согласованию и утверждению генпланов были переданы на уровень региона. Подрядчик завершил работу, а специалистам и горожанам была предоставлена возможность проанализировать новый генплан и представить свои замечания.

В мэрии отметили, что новая редакция генплана учитывает существующие тенденции использования территорий, но дает возможность при наличии финансовых возможностей и при возникновении новых реалий принимать новаторские решения. В частности, развитие индивидуального жилищного строительства планируется в Маймаксе, Соломбале, на Экономии и островных территориях, а средне‑ и многоэтажное в микрорайонах с развитой инженерной инфраструктурой.

Проектировщики предусмотрели возможность строительства дополнительных мостов либо туннелей: в случае появления новой федеральной программы наличие их в генплане позволит претендовать на получение финансирования. Иначе необходимо будет проходить длительную процедуру внесения изменений в генплан.

«Мы направим консолидированные предложения в министерство строительства и архитектуры Архангельской области. Для города генплан имеет основополагающее значение в плане дальнейшего развития, поскольку показывает потенциальные возможности использования территорий в интересах жителей», — отметил мэр Архангельска.