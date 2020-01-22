Рим, , 20:21 — REGNUM Луиджи Ди Майо покидает пост главы итальянского «Движения 5 звезд», политик сделал специальное заявление по этому вопросу вечером в среду, 22 января.

Теперь уже бывший лидер партии популистов, которая входит в состав правящей коалиции, считает, что уже сделал всё, что мог. Ди Майо также отметил, что «верит» в тех, кто сменит его на посту главы партии.

Как сообщалось ранее, основной причиной отставки политика со своего поста стало, по-видимому, недовольство коллег — рейтинг «Движения» неуклонно снижается, и несколько депутатов и сенаторов вышли из фракций партии в знак протеста против действий руководства.

Пост главы МИД Италии останется за Ди Майо.