Таллин, , 20:17 — REGNUM Перестать притеснять журналистов, с позицией которых не согласны власти, призвало Эстонию российское посольство в этой стране в своём обращении 22 января.

Комментируя закрытие с нового года вещания таллинского бюро российского информационного агентства Sputnik, в посольстве РФ отметили:

«С нашей стороны уже неоднократно давалась оценка столь беспрецедентным мерам по затыканию рта неугодным журналистам».

В российском диппредставительстве добавили, что в результате доступа к объективной информации лишились тысячи слушателей. Многие жители Эстонии сожалеют о закрытии вещания агентства и считают это проявлением цензуры.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 г. сотрудники эстонского бюро Sputnik разорвали трудовые отношения с работодателем под давлением властей.

Преследование Sputnik Таллин связывает с тем, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв находится под санкциями ЕС (Sputnik является частью «России сегодня»).

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