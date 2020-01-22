Киев, , 20:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние события в мире «наводят его на мысль» о том, не летит ли этот мир в пропасть.

Об этом он сказал в ходе своего выступления на форуме в Давосе сегодня, 22 января.

По его словам, самая большая угроза сплоченному и устойчивому миру сегодня — это вопрос безопасности — как отдельного человека, так и целых стран и народов.

«Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая переместила нас в новую эпоху — эпоху new normality. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но, к сожалению, далеко не всё в ней является позитивным», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что некоторые события «подрывают веру человечества» — в частности, это «торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, а также выход стран из предыдущих международных соглашений».