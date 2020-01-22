Сочи, Краснодарский край, 22 января 2020, 20:13 — REGNUM Для успеха национальных проектов каждый человек, в том числе молодой, должен хорошо делать своё дело и принимать участие в жизни страны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил в Сочи 22 января президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопрос участника встречи о том, чем конкретно молодёжь может помочь в реализации национальных проектов, президент ответил: «Хорошо делать своё дело».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Владимир Путин встречается со студентами российских вузов и обсуждает проблемы, волнующие студентов и будущих специалистов в различных областях — спорте, науке, культуре, образовании.