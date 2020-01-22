Сочи, Краснодарский край, , 20:13 — REGNUM Для успеха национальных проектов каждый человек, в том числе молодой, должен хорошо делать своё дело и принимать участие в жизни страны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил в Сочи 22 января президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопрос участника встречи о том, чем конкретно молодёжь может помочь в реализации национальных проектов, президент ответил: «Хорошо делать своё дело».

«Ответ будет простоватым и примитивным — просто хорошо делайте то, что вы делайте, чем занимаетесь. Здесь люди самых разных направлений, и можно точно найти место приложения своих сил в большом перечне национальных проектов, и делать хорошо своё дело и принимать участие в жизни страны», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Владимир Путин встречается со студентами российских вузов и обсуждает проблемы, волнующие студентов и будущих специалистов в различных областях — спорте, науке, культуре, образовании.