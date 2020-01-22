Москва, , 20:11 — REGNUM Оперативность и чёткое исполнение приказов нужны при тушении пожара. Правильным было бы для внесения поправок в Конституцию организовать широкое обсуждение с участием юристов и рассмотрением изменений с гражданами, считает депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).

«Я не вижу каких-то чрезвычайных обстоятельств, которые объясняли бы, зачем мы так быстро меняем Конституцию и состав правительства», — отметил депутат. Он полагает, что правильнее было бы организовать широкое обсуждение, выслушать мнение юристов.

«Или даже, по советской традиции, сделать обсуждение всенародным. Изучить мнение жителей страны и готовить поправки, исходя из запросов граждан и общества», — добавил Казанков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В послании глава государства анонсировал проведение конституционной реформы в России.

В числе инициатив — изменение требований к кандидату на пост президента страны, а также срока его нахождения на посту. Поправки также призваны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.