Москва, , 20:09 — REGNUM Во всём мире принято подбирать кандидатуры членов правительства на конкурсной основе. Людям хотелось бы знать, за какие заслуги кого-то назначают министром, а кого-то вице-премьером. Критерии отбора членов кабинета министров должны быть доступными и понятными каждому, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).

По его словам, большинство из вновь назначенных вице-премьеров и глав министерств имеют научные степени и опыт работы на госслужбе или в науке.

«Но, общаясь с людьми, я слышу, что избиратели хотят, чтобы на руководящие должности назначали тех, кто имеет практический опыт работы на заводе, фабрике, на селе. Чаще всего прежнее правительство критиковали за то, что они оторваны от жизни страны, как будто живут на другой планете», — отметил Казанков и добавил, что прежнему составу правительства не хватало понимания процессов, которые происходят на местах.

«В этом плане мне больше всего импонирует новый зампред правительства Марат Хуснуллин, строивший метро в Казани, и министр здравоохранения Михаил Мурашко, работавший врачом-акушером», — заключил Казанков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов нового правительства России. Прежние места сохранили три зампреда правительства и шесть министров. Вновь назначены девять руководителей ведомств и шесть вице-премьеров.