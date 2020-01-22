Москва, , 19:48 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., Вероника Прищепа, наставляемая Михаила Мишустина в рамках конкурса «Лидеры России», руководитель направления оценки, развития и подбора проекта «Лидеры России» АНО «Россия — страна возможностей» поделилась своими впечатлениями от совместной работы с новым премьер-министром правительства РФ Михаилом Мишутиным.

«У любого человека можно чему-то научиться. Но только у редких учиться действительно хочется. Михаил Владимирович Мишустин, безусловно, относится к ним», — рассказала Вероника Прищепа корреспонденту ИА REGNUM.

«После победы в конкурсе «Лидеры России» Михаил Владимирович стал моим наставником. Я благодарна этой возможности. Его уроки о том, как нужно подбирать команду, как важен профессионализм и погруженность, бесценны. А главным открытием был не уровень цифровизации ФНС России — один из высочайших в мире, а подход, который стоит за этим: люди на первом месте, сервис как способ упрощать жизнь клиентов», — отметила победительница конкурса «Лидеры России».

«Хочу пожелать ему только успехов в новом качестве и оставаться неравнодушным профессионалом», — завершила свой комментарий Вероника Прищепа.

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