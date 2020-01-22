Сочи, Краснодарский край, 22 января 2020, 19:46 — REGNUM В России планируется ввести гранты для педагогов, об этом 22 января в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. С предложением о поддержке преподавателей грантами, чтобы они «смогли воспитать ещё больше грантополучателей», обратилась одна из участниц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957
Ирина Воробьёва. Учительница. 1957
«Мы сейчас как раз этот вопрос изучаем, и можно сказать, что решение уже принято, нам нужно просто подготовиться к реализации», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент в преддверии Дня российского студенчества встречается в Сочи с представителями российских вузов — лучшими студентами и молодыми преподавателями.