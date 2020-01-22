Сочи, Краснодарский край, , 19:46 — REGNUM В России планируется ввести гранты для педагогов, об этом 22 января в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. С предложением о поддержке преподавателей грантами, чтобы они «смогли воспитать ещё больше грантополучателей», обратилась одна из участниц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

«Мы сейчас как раз этот вопрос изучаем, и можно сказать, что решение уже принято, нам нужно просто подготовиться к реализации», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент в преддверии Дня российского студенчества встречается в Сочи с представителями российских вузов — лучшими студентами и молодыми преподавателями.