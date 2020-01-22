Берлин, , 19:43 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином реализацию итогов Берлинской конференции по Ливии. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба правительства Германии.

В ходе разговора Меркель и Си Цзиньпин обсудили реализацию результатов Берлинской конференции в Ливии 19 января 2020 года. В свою очередь председатель КНР обещал всяческую поддержку ливийскому урегулированию.

Также Меркель и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество между Германией и Китаем и некоторые вопросы международной торговли.

Напомним, что весомых результатов Берлинская конференция по Ливии не дала — противоборствующие стороны так и не сели за стол переговоров.