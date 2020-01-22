Сочи, Краснодарский край, , 19:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предположил, что введение института некоего «наставника» над главой государства могло бы привести к двоевластию. Об этом он заявил в Сочи, отвечая на вопрос одной из участниц встречи о перспективах после 2024 года. В частности, девушка напомнила про опыт Сингапура, где была должность министра-наставника.

«У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что иное, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — считает Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 января, Владимир Путин проводит в Сочи встречу со студентами и молодыми преподавателями российских вузов. Поднимаются самые разные темы — вопросы, волнующие молодое поколение.