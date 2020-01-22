Давос, Швейцария, , 19:35 — REGNUM Украинская сторона собирается говорить с Россией об обмене пленными с ДНР и ЛНР, сообщил 22 января журналистам президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе.

Зеленский «У нас два трека: мы говорим в «нормандском формате», говорить будем с российской делегацией».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Зеленского 22 января заявили, что он собирается обсуждать обмен пленными с российским президентом Владимиром Путиным.

Такой диалог может произойти на гипотетической встрече в Израиле — на церемонии праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

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