Тбилиси, 22 января 2020, 19:35 — REGNUM К заграждениям у здания парламента Грузии, которые минувшей ночью установила мэрия Тбилиси, оппозиционно настроенные «гражданские активисты» добавили свои «аксессуары» — плакаты с протестными лозунгами и колючую проволоку.
Акцию-представление провели члены так называемого общественного движения «Габеде» (в переводе с грузинского означает «Посмей»). Они провели сравнение между правительством Грузии и российскими властями и заявили, что подобно России, «оккупировавшей Южную Осетию и ежедневно строящей между ней и Грузией колючие ограды», «саму Грузию оккупировал олигарх Бидзина Иванишвили, и по его приказу возвели ограду у здания парламента».
Оппозиция и поддерживающие ее гражданские движения не намерены останавливаться и собираются продолжить борьбу с «режимом Иванишвили».
Мэрия Тбилиси объясняет возведенные у парламента сооружения началом работ по реабилитации проспекта Руставели и тяжелым состоянием, в которое привели акции протеста эту часть центрального проспекта столицы.