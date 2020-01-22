Тбилиси, , 19:35 — REGNUM К заграждениям у здания парламента Грузии, которые минувшей ночью установила мэрия Тбилиси, оппозиционно настроенные «гражданские активисты» добавили свои «аксессуары» — плакаты с протестными лозунгами и колючую проволоку.

Акцию-представление провели члены так называемого общественного движения «Габеде» (в переводе с грузинского означает «Посмей»). Они провели сравнение между правительством Грузии и российскими властями и заявили, что подобно России, «оккупировавшей Южную Осетию и ежедневно строящей между ней и Грузией колючие ограды», «саму Грузию оккупировал олигарх Бидзина Иванишвили, и по его приказу возвели ограду у здания парламента».

«Российский олигарх Бидзина Иванишвили заграждает от нас здание парламента, перед которым во всех демократических странах проводят акции протеста. Бидзина Иванишвили лишил нас права на свободу слова и выражения своего мнения. Он растоптал демократические ценности несмотря на те очень резкие заявления, которые делают западные партнеры», — заявил на акции один из гражданских активистов.

Оппозиция и поддерживающие ее гражданские движения не намерены останавливаться и собираются продолжить борьбу с «режимом Иванишвили».

Мэрия Тбилиси объясняет возведенные у парламента сооружения началом работ по реабилитации проспекта Руставели и тяжелым состоянием, в которое привели акции протеста эту часть центрального проспекта столицы.