Сочи, Краснодарский край, , 19:24 — REGNUM Главным критерием при поступлении в вуз должны быть знания, а не спортивные достижения, однако будет справедливо, если преференции будут получать все спортсмены, а не только представители олимпийских видов. Такое мнение высказал президент Владимир Путин 22 января в Сочи.

«При поступлении в высшие учебные заведения главным критерием должны быть знания, а не спортивные достижения. Если какие-то преференции есть, то это было сделано наверняка, чтобы привлечь внимание к медальным видам спорта. Но в целом я считаю, что если есть преференции, то они должны распространяться на все виды спорта, в том числе и на те, которые олимпийскими не являются. Я сам начинал с самбо, это не олимпийский вид спорта. У нас есть национальные виды спорта, и это мы должны поддерживать. Надо будет посмотреть», — отметил Путин, отвечая на вопрос участницы встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент встречается со студентами вузов — встреча проводится в центре «Сириус» в преддверии Татьяниного дня.