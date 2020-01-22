Сочи, Краснодарский край, , 18:59 — REGNUM В обществе необходимо воспитывать уважительное отношение к учителю — это общая задача государства и общественности. Об этом заявил 22 января в Сочи президент РФ Владимир Путин.

«Для таких творческих людей, как преподаватели, важен престиж профессии в широком смысле слова, в обществе нужно воспитывать бережное отношение к учителю, уважительное отношение к учителю, это наша общая задача — и государства, и СМИ, и общественности. Ничего не может быть важнее родителя и учителя», — отметил президент.

Глава государства напомнил о том, что сделано за последние годы для повышения материального достатка учителей, и о том, какие задачи стоят в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Владимир Путин проводит в образовательном центре «Сириус» встречу со студентами российских вузов.