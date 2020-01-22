Сочи, Краснодарский край, 22 января 2020, 18:59 — REGNUM В обществе необходимо воспитывать уважительное отношение к учителю — это общая задача государства и общественности. Об этом заявил 22 января в Сочи президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил о том, что сделано за последние годы для повышения материального достатка учителей, и о том, какие задачи стоят в будущем.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Владимир Путин проводит в образовательном центре «Сириус» встречу со студентами российских вузов.