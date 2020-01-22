Москва, , 18:59 — REGNUM Экс-министр экономического развития России Максим Орешкин поздравил своего преемника Максима Решетникова с назначением на должность. Соответствующую запись он разместил 22 января на своей странице в Instagram.

«Cамые тёплые поздравления и пожелания удачи Максиму Решетникову! Чем сможем, тем поможем», — написал экс-министр.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-губернатора Пермского края, члена Высшего совета партии «Единая Россия» Максима Решетникова новым главой Минэкономразвития. Максим Орешкин возглавлял данное министерство с ноября 2016 года.

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