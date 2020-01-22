Милан, Италия, , 18:59 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини продолжает воздерживаться от принятия пищи, об этом он сообщил журналистам в среду, 22 января.

Голодовка политика проходит в знак протеста против намерения привлечения его к суду по юридически ничтожному, как полагает Сальвини, поводу.

Окончательное решение о возможном открытии судебного процесса против Сальвини пока не принято.

Читайте также: Сальвини заявил, что возможный трибунал будет судить не его, а Италию