Тюмень, , 18:58 — REGNUM Назначение министром науки и высшего образования России председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы, ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова свидетельствует о высоком кадровом потенциале Тюменской области и профессионализме тюменских управленцев, Об этом заявил председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

Спикер тюменской облдумы сообщил, что Валерий Фальков давно шёл к посту министра.

«У него содержательная трудовая биография, ему удалось пройти все управленческие ступени в Тюменском государственном университете и стать ректором вуза», — подчеркнул Сергей Корепанов.

Большую роль в назначении Фалькова министром сыграло то, что он входит в президентский совет по высшему образованию, считает спикер регионального парламента.

Напомним, что Валерий Фальков был избран депутатом Тюменской областной думы шестого созыва в 2016 году по избирательному округу № 17 Центрального района города Тюмени. Сейчас решается вопрос быть или не быть довыборам в региональный парламент в связи с уходом Фалькова в правительство России.