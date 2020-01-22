Нью-Йорк, США, , 18:44 — REGNUM О возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому мобильника главы Amazon Джеффа Безоса сообщили 22 января представители ООН в своём официальном заявлении.

С заявлением, комментирующем скандал со взломом телефона, в причастности к которому подозревают Эр-Рияд, выступили представители ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе.

Они выразили обеспокоенность сообщениями в СМИ о причастности Аль Сауда ко взлому. Дипломаты отметили, что, вероятно, имеет место нарушение прав человека.

По мнению Калламар и Кайе, Аль Сауд может быть причастен к слежке за Безосом «с целью повлиять или заставить замолчать The Washington Post, освещающую события в Саудовской Аравии».

Напомним, Тhe Guardian написала 22 января о взломе в мае 2018 г. мобильного телефона Безоса с помощью вируса. По её данным, вирус был отправлен главе американской компании Аль Саудом. Из памяти мобильника пропали данные.

Отметим, что представители ООН упомянули The Washington Post в контексте причастности Эр-Рияда к убийству в октябре 2018 г. саудовского журналистам Джамаля Хашогги, который работал этой газете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии заявили 22 января, что Аль Сауд ко взлому телефона не причастен.

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