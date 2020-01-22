Сочи, Краснодарский край, , 18:42 — REGNUM Возможности для профессионального роста молодых людей должны использоваться максимально широко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос студента из Челябинской области на встрече в центре «Сириус» в Сочи 22 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молодой человек выступил с предложением «продвигать» в регионах идею «Сириуса». Президент идею поддержал, однако отметил, что нужно смотреть ещё шире.

«Идея хорошая, и цели благородные. Во-первых, я сам Сириус придумал. Я сам стараюсь продвигать эту идею — у нас в 56 регионах такие центры есть. Хорошо, что команда увеличивается. Вы говорите — рассказывать. Но возникает вопрос — кому рассказывать? Кто вас будет слышать? Нам надо объединить усилия. Министр просвещения должен эту идею поддержать. Нужно шире посмотреть, и использовать все возможные формы поддержки, чтобы ребята могли использовать для профессионального роста», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в преддверии Дня российского студенчества президент проводит встречу в Сочи со студентами российских вузов.