Сочи, Краснодарский край, 22 января 2020, 18:42 — REGNUM Возможности для профессионального роста молодых людей должны использоваться максимально широко. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос студента из Челябинской области на встрече в центре «Сириус» в Сочи 22 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Молодой человек выступил с предложением «продвигать» в регионах идею «Сириуса». Президент идею поддержал, однако отметил, что нужно смотреть ещё шире.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в преддверии Дня российского студенчества президент проводит встречу в Сочи со студентами российских вузов.