Москва, , 18:41 — REGNUM Новая политическая ситуация в России создаёт условия для усиления роли региональных властей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на заседании экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность управления и специфика нацпроектов в регионах» в пресс-центре ИА REGNUM.

«В каких случаях короли забывали о парламенте? Когда у них профицит бюджета. В остальных случаях они о них вспоминали. Тут тот же самый случай», — заявил Журавлев.

«То, что у нас ситуация не плохая, но сложная… думаю, значение регионов (в связи с этим) возрастает. Мы всё больше и больше, медленно, но всё-таки входим в период трансферта. А в этих условиях стабильность и договороспособность участников становится жизненно необходимой. Я думаю, и сегодня, и завтра значение регионов будет возрастать, причём качественно», — подчеркнул он.

Как отметили эксперты на заседании клуба, между регионами сохраняется значительная дифференциация. В сфере здравоохранения возрастает число регионов с менее 30 врачами на 10 тыс. жителей. Среди них Курганская область, Калужская, Владимирская, Новгородская, Вологодская, Тульская области и другие. При этом низкие показатели в Калужской и Свердловской области удивительны, поскольку это регионы с высоким уровнем экономического развития.

Динамика региональных расходов на общее образование также неблагоприятна — рост показал 21 регион вместо 59 в прошлом году.