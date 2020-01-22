Москва, , 18:37 — REGNUM Назначение Андрея Белоусова на пост первого заместителя председателя правительства РФ является положительным моментом для экономики страны. Об этом 22 января заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Новым первым заместителем председателя правительства РФ стал господин Белоусов. Всем, кто хоть немного сталкивался с экономикой, экономической теорией, очевидно, что он представляет совсем другое крыло, чем министр финансов Антон Силуанов. Это очень положительно, потому что из года в год большинство депутатов и большинство нашего населения считало, что мы должны прежде всего обратить внимания на реальную промышленность, производство, сельское хозяйство», — отметил депутат.

Предыдущее же правительство, сказал Затулин, в основном уделяло внимание другой составляющей — финансовым показателям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме надеются на усиление экономического блока правительства РФ