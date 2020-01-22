Ашхабад, , 18:33 — REGNUM Представители министерства иностранных дел Туркмении обсудили с главным директором по развитию бизнеса телеканала «Евроньюс» Роландом Николаоу вопросы сотрудничества при подготовке информационных материалов о Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Туркмения хочет рекламировать себя с помощью «Russia Today»

Участники встречи обменялись мнениями по подготовке специальных рубрик, связанных с празднованием в Туркмении 25-летия нейтралитета страны, а также материалов, связанных с туркменской культурой и историей.

В частности, речь шла о международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которая запланирована на декабрь 2020 года.

Читайте также: Туркмения будет рекламировать себя с помощью журнала МИД России