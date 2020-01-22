Вильнюс, , 18:31 — REGNUM Министерство внутренних дел Литвы готовит заявку в Брюссель для учреждения в стране Центра гражданской безопасности Евросоюза, который будет предназначен для ликвидации химических, биологических, радиационных и ядерных инцидентов. Об этом сегодня, 22 января, сообщает прибалтийское новостное агентство BNS.

Инициатива уже одобрена правительством Литвы, при этом власти не скрывают, что рассчитывают с появлением центра убедить ЕС в опасности Белорусской АЭС, которую достраивают неподалёку от белорусско-литовской границы.

«Мы со специалистами и экспертами считаем, что мы реальные претенденты, поскольку являемся частью внешней границы ЕС и НАТО, а также потому, что за рекой Нерис (Вилия в Белоруссии — прим. ИА REGNUM) у нас есть опасный объект, и потому что у нас есть позитивный опыт участия в международных учениях и миссиях», — сказала агентству глава МВД Литвы Рита Тамашюнене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».