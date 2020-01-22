Москва, , 18:29 — REGNUM Рейтинги регионов в России показывают объективную картину, однако для того, чтобы они стимулировали губернаторов к изменению своей политики, субъекты должны иметь необходимые ресурсы, которых пока не достаёт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков на заседании экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность управления и специфика нацпроектов в регионах» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Пока регионы будут латать Тришкин кафтан, до тех пор будет такие же сильные движения в рейтингах, будут проблемы и для врачей, и для учителей, и для других групп населения», — заявил Туровский.

«Может государство сейчас решить эту проблему? Теоретически да, но тогда надо резко сокращать оборонные расходы. Готова к этому власть? Наверное, у неё есть информация, которая не позволяет их сокращать. Про межбюджетные отношения мы будет говорить, говорить и говорить. Без этого наши рейтинги будут иметь значение, но влиять кардинально на ситуацию они не смогут», — подчеркнул он.

Как отметили эксперты на заседании клуба, между регионами сохраняется значительная дифференциация. В сфере здравоохранения возрастает число регионов с менее 30 врачами на 10 тыс. жителей. Среди них Курганская область, Калужская, Владимирская, Новгородская, Вологодская, Тульская области и другие. При этом низкие показатели в Калужской и Свердловской области удивительны, поскольку это регионы с высоким уровнем экономического развития.

Динамика региональных расходов на общее образование также неблагоприятна — рост показал 21 регион вместо 59 в прошлом году.