Берн, , 18:27 — REGNUM В рамках своего визита на Международный экономический форум в Давос президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 22 января, принял участие в работе круглого стола, где рассказал другим лидерам ЕС, почему, по его мнению, Евросоюз «должен укреплять отношения с США».

«Мы разделяем одни и те же ценности и сталкиваемся с теми же угрозами и вызовами, укрепление сотрудничества выгодно для обеих сторон», — цитирует Науседу его пресс-служба. По его словам, «тесные отношения с Великобританией будут иметь для Европейского союза очень большое значение», поэтому сотрудничество в области безопасности и обороны «должно стать приоритетным направлением».

«Сила Европейского союза — в единстве и компромиссе между интересами стран. Мы все согласны с тем, что мы сильны настолько, насколько готовы поступиться своими интересами ради более высокой цели — мира, безопасности, сохранения природы, борьбы с изменением климата, единства и стабильности ЕС», — подчеркнул президент Литвы.

Говоря о конфликтах на Ближнем Востоке, Науседа заявил, что ЕС должен выступать в роли модератора этих конфликтов. Ранее Науседа призвал ЕС сплотиться перед «российской угрозой».