Симферополь, , 18:12 — REGNUM Самые большие изменения в правительстве РФ коснулись социального блока, что соответствует масштабным задачам, поставленным президентом Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом на своей странице в Facebook 22 ноября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сформировано новое правительство Российской Федерации. Самые большие изменения коснулись социального блока, что соответствует масштабным задачам, поставленным Президентом в послании Федеральному собранию. Уверен, что обновление позитивно отразится на социальном и экономическом развитии страны и регионов. Готовы к всестороннему взаимодействию в реализации проектов по развитию нашей республики. Ждём назначения нового куратора по Крыму», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром стал руководитель ФНС Михаил Мишустин. Курирующий вопросы развития Крыма вице-премьер Дмитрий Козак не вошёл в состав нового правительства.

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