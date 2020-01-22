Болонья, Италия, , 18:09 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Болонья», известный в прошлом футболист Синиша Михайлович в интервью местным СМИ в среду, 22 января, заявил, что «болеет» за «Лигу» Маттео Сальвини.

В ближайшее воскресенье, 26 января, в провинции Эмилья-Романья, центром которой является Болонья, пройдут выборы в местный совет, и, по данным социологов, у правых партий во главе с «Лигой» впервые за 50 лет будет шанс победить либералов.

Сальвини и кандидат в главы региона от его партии Лючия Боргондзони поблагодарили Михайловича за поддержку. В то же время некоторые пользователи социальных сетей оставили на страницах тренера гневные комментарии.