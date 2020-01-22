Москва, , 18:05 — REGNUM Россия столкнулась с проблемой, когда оппозиционные губернаторы не могут наладить адекватные отношения с федеральным центром и собственной партией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» по теме «Эффективность управления и специфика нацпроектов в регионах» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Оппозиционеры во власти — старая проблема. Была актуальна ещё во второй половине 90-х годов, когда такие вопросы тоже уже обсуждались. С одной стороны, нет ничего плохого, если представители оппозиционной партии находятся у власти в регионе. А с другой стороны, количество проблем сразу нарастает», — заявил Туровский.

«Получается, что эти главы занимают неудобное положение в вертикали, им очень сложно в отношениях с центром, в отношениях со своей родной партией. И найти какую-то правильную логику поведения им чаще всего не удаётся», — подчеркнул он.

Сейчас Россия вновь вернулась к этой проблеме на фоне пусть небольшой, но победы оппозиционеров в некоторых регионах.

«Причём в случае с КПРФ она касается не только Коновалова, но и Клычкова, который был назначен Кремлём, но тем не менее по поводу Орловской области тоже есть вопросы и снижение позиции в рейтинге Орловской области тоже заметно. Ну и плюс Левченко — стабилизировать ситуацию в Иркутской области не удалось», — отметил политолог.

Согласно рейтингу АПЭК, между регионами сохраняется значительная дифференциация. В сфере здравоохранения возрастает число регионов с менее чем 30 врачами на 10 тыс. жителей. Среди них Курганская область, Калужская, Владимирская, Новгородская, Вологодская, Тульская области и другие. При этом низкие показатели в Калужской и Свердловской области удивительны, поскольку это регионы с высоким уровнем экономического развития.

Динамика региональных расходов на общее образование также неблагоприятна — рост показал 21 регион вместо 59 в прошлом году.