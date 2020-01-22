Москва, , 17:59 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ изучит публикации СМИ о возможном самороспуске нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», — заявил журналистам Пискарёв.

В частности, речь идет о массированной кампании в западных СМИ, в ходе которой сообщается то о грядущем самороспуске Госдумы, то о предстоящих досрочных парламентских и президентских выборах.

«Сообщения как правило публикуются со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники. Таким образом, вокруг них создается дополнительный флёр таинственности и мнимой достоверности. А по сути мы имеем дело с намеренным тиражированием слухов и домыслов, которые иначе как вмешательством в наши внутренние дела и не назовешь», — считает Пискарёв.

Комиссия Госдумы, указал парламентарий, намерена «разобраться, кому это выгодно и с какой целью иностранные СМИ будоражат слухами общественное мнение и хотят сформировать у российских граждан представление о хаотичности действий власти».

В качестве примера Пискарёв привел публикацию агентства Bloomberg, вышедшую 17 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: Bloomberg пускал слухи для вмешательства в выборы в РФ

Читайте развитие сюжета: Комиссия выяснит, кому выгоден «самороспуск» Госдумы