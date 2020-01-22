Москва, , 17:51 — REGNUM МРОТ и прожиточный минимум должны были быть уравнены ещё давно, считает депутат Госдумы РФ Ольга Баталина («Единая Россия»). Об этом она заявила 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Вот МРОТ и прожиточный минимум. Они сегодня приравнены. А как давно у нас эта норма есть в законе? Она есть с момента принятия Трудового кодекса. В Трудовом кодексе была записана норма — эти две экономические величины должны быть равны, — рассказала Баталина. — Были ли они сразу приравнены? Нет. Весь прошлый созыв Государственная дума каждый раз при принятии бюджета возвращалась к вопросу о том, когда мы выполним прямую норму Трудового кодекса».

Однако Минфин РФ, по словам Баталиной, в ответ на это ссылался на отсутствие денег.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 января в липецкой Усмани президент РФ Владимир Путин обсудил с общественностью меры социальной поддержки граждан, предложенные им в ежегодном послании Федеральному собранию.

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