Москва, 22 января 2020, 17:51 — REGNUM МРОТ и прожиточный минимум должны были быть уравнены ещё давно, считает депутат Госдумы РФ Ольга Баталина («Единая Россия»). Об этом она заявила 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Однако Минфин РФ, по словам Баталиной, в ответ на это ссылался на отсутствие денег.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 января в липецкой Усмани президент РФ Владимир Путин обсудил с общественностью меры социальной поддержки граждан, предложенные им в ежегодном послании Федеральному собранию.
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