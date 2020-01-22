Москва, 22 января 2020, 17:53 — REGNUM Посетить Москву 9 мая 2020 г. намерен вьетнамский президент Нгуен Фу Чонг, сообщил 22 января посол Вьетнама в России Нго Дык Мань.
По словам вьетнамского дипломата, Нгуен Фу Чонг принял приглашение главы РФ Владимира Путина принять участие в церемонии празднования Дня Победы в Москве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне приглашены главы ряда государств, в том числе США и Великобритании.
Читайте также: Джонсон обдумывает приглашение Путина на 75-летие Победы в Москву
Читайте ранее в этом сюжете: Президента Австрии пригласили посетить предстоящий парад Победы в Москве