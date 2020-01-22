Москва, , 17:42 — REGNUM Обращает на себя внимание отсутствие у демократов шансов не только отстранить Дональда Трампа, но даже добиться сколько-нибудь мощного общественного резонанса из-за сокращения сроков процедуры импичмента, на котором настояли республиканцы.

Так депутат Госдумы («Единая Россия»), член Комитета по международным делам Елена Панина прокомментировала начало активной фазы слушаний по импичменту Трампу в Сенате США.

«Путем обострения иранского кризиса Трамп добился того, что демократы в Сенате будут выглядеть сейчас мелочными склочниками, одержимыми бредом сутяжничества», — отметила Панина.

Вместе с тем, политик предложила задаться вопросом о том, какую стратегическую цену заплатит Трамп за свой тактический внутриполитический успех.

«Превратившись в абсолютное зло для миллионов мусульман, прежде всего — шиитов, но также и многих суннитов, Трамп вошёл в очень опасную зону, пребывание в которой не сулит ему ничего хорошего», — констатировала Панина.