Москва, , 17:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отправился в Усмань (Липецкая область), чтобы послушать людей и поговорить с ними простым языком о предстоящей конституционной реформе, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 22 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Президент решал [в Усмани] три задачи, — сказал Орлов. — Первое, непосредственные контакты и послушать людей. С этим трудно спорить. Нужно ехать туда, где Россия. Второе, донести до конкретных исполнителей, что поставленные задачи — это дело долгое, которое будет находиться под постоянным контролем президента. А третье, самое важное, 15 января Путин обращался к элите. А он всегда был силён тем, что мог сформулировать какую-то ясную идею, которую адресовывал простому человеку. Жителю России. Эта встреча — это те же самые направления конституционной реформы, но другим языком, другому слушателю и, в конечном счёте, для другой аудитории».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента РФ, целью его визита в город Усмань (Липецкая область) было посмотреть, как реализуются пункты его послания, и перенять опыт, который можно тиражировать в других регионах.