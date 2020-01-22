Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM Изменённый проект генплана Екатеринбурга до 2040 года постараются согласовать в 2020 году. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил журналистам вице-мэр Алексей Бирюлин, документ действительно будут соотносить с схемой территориального планирования (СТП) Екатеринбургской агломерации. Но для этого не нужно ждать полного утверждения СТП в 2021 году — достаточно согласовать «каркасы и параметры» двух документов, уверен чиновник.

«Если они будут согласованы, то мы с коллегами из областных структур проговорим это и зафиксируем», — сказал Бирюлин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов заявил, что новую СТП Екатеринбургской агломерации разработают в 2020 году. Согласовывать и утверждать документ удастся лишь в 2021 году, заявил чиновник.

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